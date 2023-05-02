Екс-керівнику охорони Януковича оголосили підозру

"Після захоплення Херсона і частини Миколаївської області Заневський допомагав загарбникам у поширенні кремлівського режиму та придушенні руху опору", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, у липні минулого року на Заневського вийшов його син, який входив до складу окупаційних угруповань РФ на тимчасово захопленій частині півдня України.

"Тоді він звернувся до свого батька з проханням посприяти російським каральним органам у виявленні місцевих українських патріотів, у тому числі учасників АТО і ветеранів ЗСУ", - розповідають в СБУ.

У відповідь на це Заневський сконтактував сина з двома своїми знайомими - очільниками створених агресором так званих "МВС" і "Державної служби безпеки" у тимчасово окупованій Херсонській обалсті.

"У подальшому вони передавали російським загарбникам персональні дані про місцевих жителів та сприяли викраденню людей", - зазначили в СБУ.

Також Заневський консультував військові підрозділи країни-агресора щодо тактики ведення бойових дій проти Сил оборони.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 ККУ (пособництво державі-агресору). Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, що до суду скерували обвинувальний акт щодо екс-керівника СБУ часів президентства Віктора Януковича Олександра Якименка. Він причетний до організації масових репресій проти жителів окупованої частини Херсонської області.

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