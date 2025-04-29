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Екс-керівник “Укрінмашу” Калинчук може бути причетний до фінансових зловживань: що відомо

Вівторок 29 квітня 2025 17:58
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Екс-керівник “Укрінмашу” Калинчук може бути причетний до фінансових зловживань: що відомо Фото: екс-керівник “Укрінмашу” Калинчук може бути причетний до фінансових зловживань (facebook.com/ukrinmashofficial)
Автор: Сергій Новіков

Колишній генеральний директор державної компанії "Укрінмаш" (входить до складу ДК "Укроборонпром") Олександр Калинчук, який залишив посаду в січні 2025 року, задекларував три квартири, будинок під Києвом, годинник Rolex, готівку в розмірі 57 тисяч євро і 10 тисяч доларів, а також кілька автомобілів преміум-класу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналістське розслідування "Апострофа".

За інформацією журналістів, у період керівництва "Укрінмашем" Калинчук міг бути причетний до схеми, за якою комплектуючі продавалися компанії Arcus за заниженими цінами, а потім готову продукцію викуповували назад через фірми з ознаками фіктивності.

У 2024 році, ще працюючи на державній посаді, він заснував компанію ТОВ "Аркус Україна", яка, за твердженням авторів розслідування, веде аналогічну до "Укрінмашу" діяльність. Після звільнення Калинчук офіційно став її власником і директором.

Також повідомляється, що у 2024 році його дружина Тетяна Калинчук зареєструвала компанію LUXIMOT 2024 у Болгарії, попри відсутність задекларованих доходів.

У деклараціях Калинчука зазначаються також кошти, розміщені в словацькому банку Tatrabank.

Згідно з даними з відкритих судових реєстрів, проти "Укрінмашу" подано щонайменше два позови: від Національної поліції на суму 450 млн грн і від Державної прикордонної служби - на 502 млн грн. Загальна сума дебіторської заборгованості підприємства, за оцінками, сягає близько 1 млрд грн.

Правоохоронні органи наразі досліджують кілька епізодів діяльності Калинчука, зокрема можливі порушення у постачанні військової продукції з Польщі та ймовірне ігнорування претензій з боку державних замовників.

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