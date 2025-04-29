Экс-руководитель "Укринмаша" Калинчук может быть причастен к финансовым злоупотреблениям: что известно

Бывший генеральный директор государственной компании "Укринмаш" (входит в состав ГК "Укроборонпром") Александр Калинчук, который покинул пост в январе 2025 года, задекларировал три квартиры, дом под Киевом, часы Rolex, наличные в размере 57 тысяч евро и 10 тысяч долларов, а также несколько автомобилей премиум-класса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналистское расследование "Апострофа".

По информации журналистов, в период руководства "Укринмашем" Калинчук мог быть причастен к схеме, по которой комплектующие продавались компании Arcus по заниженным ценам, а затем готовую продукцию выкупали обратно через фирмы с признаками фиктивности.

В 2024 году, еще работая на государственной должности, он основал компанию ООО "Аркус Украина", которая, по утверждению авторов расследования, ведет аналогичную "Укринмашу" деятельность. После увольнения Калинчук официально стал ее владельцем и директором.

Также сообщается, что в 2024 году его жена Татьяна Калинчук зарегистрировала компанию LUXIMOT 2024 в Болгарии, несмотря на отсутствие задекларированных доходов.

В декларациях Калинчука указываются также средства, размещенные в словацком банке Tatrabank.

Согласно данным из открытых судебных реестров, против "Укринмаша" подано как минимум два иска: от Национальной полиции на сумму 450 млн грн и от Государственной пограничной службы - на 502 млн грн. Общая сумма дебиторской задолженности предприятия, по оценкам, достигает около 1 млрд грн.

Правоохранительные органы сейчас исследуют несколько эпизодов деятельности Калинчука, в частности возможные нарушения в поставках военной продукции из Польши и вероятное игнорирование претензий со стороны государственных заказчиков.