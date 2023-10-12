Екс-керівник Формули-1 Екклстоун отримав термін за шахрайство в 92 роки: є нюанс

92-річний бізнесмен уклав угоду з британським правосуддям. Він визнав себе винним у шахрайстві, заплатив велетенський штраф і матиме відтермінування від покарання.

Екклстоун днями виплатив 652,6 млн фунтів податків і митних зборів за останні 18 років. Цей крок функціонера дозволив закрити всі запитання Феміди до його фінансової діяльності. Суддя Королівського суду Саутуарка відтермінував покарання, зважаючи на поважний вік Екклстоуна та відсутність судимостей.

Звинувачення в шахрайстві багаторічному очільнику F1 висунули торік. Бізнесмен не вніс до податкової декларації активи на сотні мільйони фунтів. Вони були зараховані в сингапурський траст британця, загальні активи якого оцінюють на 2,9 млрд доларів.

Хто такий Берні Екклстоун

Опальний бізнесмен із графства Саффолк. З'явився у Формулі-1 наприкінці 50-х і пройшов шлях від пілота-невдахи до боса чемпіонату.

У 1972 році він придбав стайню "Бребхем", якою керував до середини 80-х. Разом із іншими очільниками команд створив Асоціацію конструкторів Формули-1, що вивела Екклстоуна в боси Королівських автоперегонів. Він займався продажем телеправ F1, згодом отримав контроль над фінансами перегонів, замкнув на собі управління, організацію та логістику кожного гран-прі.

Взимку 2017-го продав контрольний пакет акцій групи компаній Formula One Group орієнтовно за 3,3 млрд фунтів. Славиться специфічними поглядами, зокрема одного разу заявив, що готовий впіймати кулю "за Путіна", та назвав українців частиною російського народу.