Экс-капитан "Шахтера" Срна вернется в клуб

Бывший капитан "Шахтера" Дарио Срна в скором времени вернется в донецкий клуб и займет должность в менеджменте "горняков". Об этом стало известно football.ua.

В ближайшее время "Шахтер" сделает официальное заявление по этому поводу, а сам хорват упоминал, что был бы не против вернуться и занять, к примеру, пост спортивного директора.

Накануне защитник попрощался с итальянским "Кальяри", за который провел 28 матчей во всех турнирах в сезоне 2018/19.

Хорватские СМИ сообщили, что экс-"горняк" в пятницу, 21 июня, в Киеве проведет пресс-конференцию, где расскажет о своих планах касательно продолжения карьеры. В этот же день запланирована пресс-конференция нового главного тренера "Шахтера" Луиша Каштру.

Срна за 15 лет в "Шахтере" провел 536 матчей и забил 49 голов. Вместе с командой он выиграл 26 трофеев: Кубок УЕФА, 10 раз становился чемпионом, 7 раз выигрывал Кубок Украины и 8 - Суперкубок.

Напомним, также бывший капитан "Шахтера" и сборной Хорватии Дарио Срна может возобновить карьеру в национальной команде, которую он завершил в 2016 году.