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Екс-капітан "Реала" домовився про контракт на Близькому Сході

Фото: Карім Бензема напередодні провів останній матч за "Реал" (facebook.com/RealMadrid)
Автор: Антон Федорців

Умови персональної угоди з аравійським "Аль-Іттіхадом" погодив донедавна лідер мадридського "Реала" Карім Бензема.

Про це заявив журналіст Фабріціо Романо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Twitter інсайдера.

Французький форвард підписав більшість документів із грандом Саудівської Аравії. Про перехід можуть оголосити вже незабаром.

Бензема підписав із "Аль-Іттіхадом" контракт на 2 роки. Угодою передбачений також пункт пролонгації договору ще на сезон. Володар "Золотого м'яча" полетить на Близький Схід після прощання з фанатами Королівського клубу 6 червня.

За неофіційними даними, Бензема заробить 200 млн євро за два роки "чистими". Також він матиме додатковий дохід від іміджевих прав і маркетингу. 35-річний нападник також матиме нагоду стати амбасадором спільної заявки Саудівської Аравії, Єгипту та Греції на проведення ЧС-2030.

У складі "Реала" Бензема виграв усі можливі трофеї. Він 4 рази став чемпіоном Іспанії, здобув по 3 Кубка та Суперкубка Іспанії, 5 разів тріумфував у Лізі чемпіонів, виграв 4 Суперкубка УЄФА та п'ять разів переміг на Клубному чемпіонаті світу. Вершиною виступів у Мадриді став головний індивідуальний приз світового футболу – "Золотий м'яч" – за підсумками 2022 року.

До слова, раніше пригадали досвід протистояння Гвардіоли з "Інтером" у спеціальному матеріалі.

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