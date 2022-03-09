На экс-канцлера Шредера завели дело в Германии. За преступления против человечности

Сообщается, что материалы дела уже переданы генеральному прокурору Карлсруэ. По словам пресс-секретаря прокуратуры Ганновера Катрин Сефкер, процесс касается параграфа 7 "преступления против человечности" Международного уголовного кодекса.

"Мы отправили файлы генеральному прокурору в понедельник", - отметила она.

Также сообщается, что генеральный прокурор Карлсруэ отвечает, среди прочего, за международное уголовное право. На сегодня прокуратура отказывается предоставить любую дополнительную информацию по делу Шредера.

Отметим, бывший канцлер стал объектом критики из-за своих управленческих позиций в российских государственных компаниях, особенно после начала войны России против Украины. Помимо всего, Шредер является близким другом президента России Владимира Путина.