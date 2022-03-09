На екс-канцлера Шрьодера завели справу в Німеччині. За злочини проти людяності

Повідомляється, що матеріали справи вже передані генеральному прокурору Карлсруе. За словами прес-секретаря прокуратури Ганновера Катрін Сефкер, процес стосується параграфа 7 "злочини проти людяності" Міжнародного Кримінального кодексу.

"Ми відправили файли генеральному прокурору в понеділок", - зазначила вона.

Також повідомляється, що генеральний прокурор Карлсруе відповідає, серед іншого, за міжнародне кримінальне право. На сьогодні прокуратура відмовляється надати будь-яку додаткову інформацію у справі Шрьодера.

Зазначимо, колишній канцлер став об'єктом критики через свої управлінські позиції в російських державних компаніях, особливо після початку війни Росії проти України. Крім того, Шрьодер є близьким другом президента Росії Володимира Путіна.