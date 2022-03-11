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Екс-канцлер Німеччини Шрьодер зустрівся з Путіним,- Welt

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П'ятниця 11 березня 2022 15:23
Екс-канцлер Німеччини Шрьодер зустрівся з Путіним,- Welt Фото: Екс-канцлер Німеччини Герхард Шрьодер (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шрьодер провів зустріч з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Намагався його переконати, щоб зупинити війну на території України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Welt.

Як відзначає видання Politico, зустріч Шредера з Путіним відбулась після переговорів з українським депутатом Рустемом Умеровим, який є членом делегації України на мирних переговорах з Росією.

Умеров, нібито, зв’язався з виконавчим директором Ringier Марком Вальдером з прохання передати Шрьодеру повідомлення про те, що Україна хотіла б звернутися до нього.

Шрьодер, зі свого боку погодився й зустрівся у Стамбулі з українською делегацією на чолі з Умеровим.

Під час розмови депутат сказав Шрьодеру, що президент України Володимир Зеленський хотів би, аби він вплинув на Путіна й спробував домовитись з ним щодо припинення війни. Також українська сторона назвала декілька ключових моментів, які б вони хотіли обговорити, йдеться саме про вступ до НАТО, статус Криму й майбутнього Донбасу.

Після переговорів Шрьодер звернувся до людини, яка є у близькому оточені Путіна та отримав зелене світло щодо зустрічі.

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