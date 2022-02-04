Екс-канцлер і член СДПН Шрьодер може увійти до наглядової ради "Газпрому"
Колишній німецький канцлер Герхард Шрьодер, який є діючим членом правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), може увійти до наглядової ради російського "Газпрому". Причому замість зятя колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на tagesschau.de.
Повідомляється, що сьогодні Шрьодера висунули кандидатом до наглядової ради "Газпрому" замість Тимура Кулібаєва - зятя Назарбаєва.
Зазначимо, Шрьодер є соратником президента Росії Володимира Путіна і вже займає топ-посади в компаніях Nord Stream AG, Nord Stream 2 AG та "Роснефть". Ще одне можливе місце роботи викликало обурення в Німеччині.
"Прийшов час конкретно подумати про позбавлення звання колишнього канцлера у Герхарда Шредера. Він шкодить країні, якій покликаний служити, і охоче приймає за це більш ніж хорошу плату від автократа. Згода німецької держави несумісна з цим", - написала в Twitter представниця Вільної демократичної партії (ВДП) Марі-Агнес Штрак-Циммерманн
З аналогічною заявою виступив парламентський секретар ХСС Штефан Мюллер.
"Поведінка Герхарда Шредера шкодить Німеччині", - зазначив він і закликав розробити правила для колишніх канцлерів, які стосуються їх комерційної діяльності.
Почесний голова ХСС Едмунд Штойбер заявив, що заяви Шредера завдають шкоди не лишейого партії.
"Це завдає шкоди Німеччині, СДПН і німецькій політиці в цілому", - заявив колишній прем'єр-міністр Баварії.
Нагадаємо, раніше Шредер заявляв, що жоден російський президент не поверне Крим Україні, і виступав за скасування санкцій проти Росії.
За антиукраїнську позицію колишній канцлер потрапив у базу українського сайту "Миротворець", через що у 2018 році стався політичний скандал.