Экс-кандидат в президенты Петров создал партию и пойдет на выборы в Раду

Экс-кандидат в президенты, политтехнолог Владимир Петров пойдет на выборы в Верховную раду по округу в Печерском районе Киева. Об этом Петров написал на своей странице в Facebook.

"Поздравляю всех, кто живет в Печерском районе города Киева! Иду по вашему мажоритарному округу в народные депутаты. Поздравляю жителей всех киевских округов с тем, что наши люди идут по всем без исключения киевским округам. Имена, фамилии, достоинства кандидатов озвучу позже и системно", - написал Петров.

Также он объявил о создании новой партии, которая будет принимать участие в досрочных выборах в парламент.

"Поздравляю Украину с тем, что у нас родилась "Право-консервативна партія України "Північний Шлях", партия идет на выборы и поддерживает отдельных кандидатов по мажоритарным округам в разных городах Украины. Присоединяйтесь, идем вместе", - заявил Петров.

Напомним, Владимир Петров принимал участие в выборах президента Украины 30 апреля 2019 года. Политтехнолог, находясь во время избирательной кампании под домашним арестом, смог набрать 15,5 тыс. голосов, обойдя в итоге таких политиков, как Сергей Каплин, Александр Мороз, Виталий Куприй, Роман Насиров.

Выборы в Раду пройдут 21 июля. Ранее президент Владимир Зеленский досрочно распустил 8 созыв Рады.

Сейчас нардепом от Печерского района столицы является "фронтовик" Леонид Емец.