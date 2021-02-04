Экс-кандидат в президенты Франции задержан по делу о домогательствах

Фото: Франсуа Асселино (slon.fr)

Лидер правой французской партии "Народный республиканский союз" и бывший кандидат на последних президентских выборах страны Франсуа Асселино задержан. Его обвиняют в домогательствах и моральном насилии в отношении бывших сотрудников.

Об этом сообщает газета Le Point.

Отмечается, что 63-летний политик с утра среды отвечал на вопросы следователей в рамках предварительного расследования, начатого в мае прошлого года, после обвинений со стороны его бывших сотрудников в сексуальных домогательствах, насилии и моральном давлении.

Ранее Асселино отрицал обвинения, назвав их "паутиной лжи и клеветы". По словам экс-кандидата, таким образом ему пытаются помешать участвовать в выборах главы государства в 2022 году.

В президентской гонке в 2017 году Асселино выбыл после первого тура, набрав 0,92% голосов и уступив действующему французскому лидеру Эмманюэлю Макрону. Он занял девятое место среди 11 кандидатов.