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Екс-кандидат у президенти Франції затриманий у справі про домагання

Париж, Четвер 04 лютого 2021 02:43
Екс-кандидат у президенти Франції затриманий у справі про домагання
Фото: Франсуа Асселино (slon.fr)
Автор: Артур Родивилов

Лідер правої французької партії "Народний республіканський союз" і колишній кандидат на останніх президентських виборах країни Франсуа Асселно затриманий. Його звинувачують в домаганнях і моральному насильстві стосовно колишніх працівників.

Про це повідомляє газета Le Point.

Наголошується, що 63-річний політик з ранку середи відповідав на запитання слідчих у рамках попереднього розслідування, розпочатого у травні минулого року, після звинувачень з боку його колишніх співробітників в сексуальних домаганнях, насильстві та моральному тиску.

Раніше Асселіно заперечував звинувачення, назвавши їх "павутиною брехні і наклепу". За словами екс-кандидата, таким чином йому намагаються перешкодити брати участь у виборах глави держави у 2022 році.

У президентських перегонах у 2017 році Асселіно вибув після першого туру, набравши 0,92% голосів і поступившись чинному французькому лідеру Емманюелю Макрону. Він посів дев'яте місце серед 11 кандидатів.

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