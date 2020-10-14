Экс-игрок сборной Украины Воронин вошел в тренерский штаб московского "Динамо"

Украинец будет помощником немецкого специалиста

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин вошел в тренерский штаб московского "Динамо". Сроки соглашения и условия контракта не разглашаются.

Об этом сообщается на сайте российского клуба.

Украинец вместе с Волканом Булутом станет помощником назначенного сегодня немецкого специалиста Сандро Шварца. Его контракт до конца сезона-2021/22.

Экс-игрок бело-голубых и ассистент нового главного тренера Андрей Воронин — о возвращении в «Динамо»



https://t.co/VMgsXQv6N5 pic.twitter.com/Brqrhw2OG8 — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) October 14, 2020

В футболке сборной Украины Воронин отыграл 74 игры. Также он был помощником Андрея Шевченко в тренерском штабе "сине-желтых".

За московское "Динамо" Воронин играл в 2010-2014 годах. Также по ходу карьеры форвард выступал немецкие клубы "Боруссия" из Менхенгладбаха, "Майнц", "Кельн", "Байер", "Герта" и "Фортуна" Дюссельдорф. Также он имеет опыт выступлений в Англии, где играл за "Ливерпуль".