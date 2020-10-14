Екс-гравець збірної України Воронін увійшов до тренерського штабу московського "Динамо"

Фото: Андрій Воронін (fcdynamo.ru)

Українець буде помічником німецького фахівця

Колишній нападаючий збірної України Андрій Воронін увійшов до тренерського штабу московського "Динамо". Терміни угоди і умови контракту не розголошуються.

Про це повідомляється на сайті російського клубу.

Українець став помічником призначеного сьогодні німецького фахівця Сандро Шварца, разом з яким виступав за "Майнц" з 2000 по 2003 рік.

Экс-игрок бело-голубых и ассистент нового главного тренера Андрей Воронин — о возвращении в «Динамо»



https://t.co/VMgsXQv6N5 pic.twitter.com/Brqrhw2OG8 — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) October 14, 2020

У національну команду України Воронін викликався з 2002 по 2012 рік, відігравши футболці збірної 74 гри. Також він був помічником Андрія Шевченка в тренерському штабі "синьо-жовтих".

За московське "Динамо" Воронін грав у 2010-2014 роках. Також по ходу кар'єри форвард виступав німецькі клуби "Боруссія" з Менхенгладбаха, "Кельн", "Баєр", "Герта" і "Фортуна" Дюссельдорф. Також він має досвід виступів в Англії, де грав за "Ліверпуль".