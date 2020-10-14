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Екс-гравець збірної України Воронін увійшов до тренерського штабу московського "Динамо"

Москва, Середа 14 жовтня 2020 20:20
Екс-гравець збірної України Воронін увійшов до тренерського штабу московського "Динамо"
Фото: Андрій Воронін (fcdynamo.ru)
Автор: Вера Олейник

Українець буде помічником німецького фахівця

Колишній нападаючий збірної України Андрій Воронін увійшов до тренерського штабу московського "Динамо". Терміни угоди і умови контракту не розголошуються.

Про це повідомляється на сайті російського клубу.

Українець став помічником призначеного сьогодні німецького фахівця Сандро Шварца, разом з яким виступав за "Майнц" з 2000 по 2003 рік.

У національну команду України Воронін викликався з 2002 по 2012 рік, відігравши футболці збірної 74 гри. Також він був помічником Андрія Шевченка в тренерському штабі "синьо-жовтих".

За московське "Динамо" Воронін грав у 2010-2014 роках. Також по ходу кар'єри форвард виступав німецькі клуби "Боруссія" з Менхенгладбаха, "Кельн", "Баєр", "Герта" і "Фортуна" Дюссельдорф. Також він має досвід виступів в Англії, де грав за "Ліверпуль".

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Новини України Спорт Андрій ВоронінДинамотренер
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