Экс-игрок "Динамо" перешел в "Черноморец"

Бывший игрок "Динамо" и сборной Украины Николай Морозюк подписал контракт с одесским "Черноморцем". С лета 2021 футболист находился без клуба.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Черноморца".
Продолжительность контракта "Черноморца" с Морозюком не разглашается.
Николай Морозюк присоединился к одесскому клубу в январе и провел с ним сборы. На которых отличился двумя забитыми голами.
34-летний воспитаник киевского "Динамо".
Играет на позициях правого защитника и правого полузащитника.
Кроме "Динамо" выступал за "Оболонь", "Кривбасс", "Металлург" Донецк и "Ризеспор".
За национальную сборную Украины провел 14 матчей и забил один гол.
Напомним, что УЕФА рассматривает перенос финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга.
К слову, можно прочесть анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Вильярреал" – "Ювентус".