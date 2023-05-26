Екс-хавбек збірної України та інші: Мінмолодьспорту склало список спортсменів-утікачів

Профільне міністерство опублікувало прізвища спортсменів, які виїхали за межі України за спеціальним дозволом і досі не повернулися. Перепустка передбачала повернення після завершення спортивних змагань.

Загалом до списку потрапили понад дві сотні атлетів. Найвідоміші серед них – футболісти, хокеїсти та баскетболісти. Зокрема, колишній півзахисник збірної України та низки вітчизняних футбольних команд Артем Громов і трансферний провал київського "Динамо" Владислав Кулач, а також баскетболісти Андрій Кожем'якін і Олександр Кобець.

Знайшлося місце в переліку й для хокеїстів, які відстоювали честь України на недавньому ЧС-2023. У списку "неповерненців" нападник Дмитро Німенко, оборонець Пилип Пангелов-Юлдашев, нападник Євген Фадєєв. Також не повернулася до України й низка виконавців молодіжки.

Раніше Мінмолодьспорту оприлюднило наказ про заборону збірним України змагатися разом із атлетами з РФ і Білорусі. Обмеження стосуватимуться всіх представників олімпійських, неолімпійських і паралімпійських видів спорту. Федерації будуть зобов'язані відкликати українців із турнірів, якщо там будуть білоруські чи російські спортсмени.

Фото: Список осіб, які порушили взяті зобов'язання щодо термінів повернення на територію України після закінчення спортивного заходу (mms.gov.ua)