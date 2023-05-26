Экс-хавбек сборной Украины и другие: Минмолодежьспорта составило список беглых спортсменов

Профильное министерство опубликовало фамилии спортсменов, которые выехали за пределы Украины по специальному разрешению и до сих пор не вернулись. Пропуск предполагал возвращение после окончанию спортивных соревнований.

Всего в список попали более двухсот атлетов. Самые известные среди них – футболисты, хоккеисты и баскетболисты. В частности, бывший полузащитник сборной Украины и ряда отечественных футбольных команд Артем Громов и трансферный провал киевского "Динамо" Владислав Кулач, а также баскетболисты Андрей Кожемякин и Александр Кобец.

Нашлось место в перечне и для хоккеистов, отстаивавших честь Украины на недавнем ЧМ-2023. В списке "невозвращенцев" нападающий Дмитрий Нименко, защитник Филипп Пангелов-Юлдашев, нападающий Евгений Фадеев. Также не вернулся в Украину и ряд исполнителей молодежки.

Ранее Минмолодежьспорта обнародовало приказ о запрете сборным Украины соревноваться вместе с атлетами из РФ и Беларуси. Ограничения будут касаться всех представителей олимпийских, неолимпийских и паралимпийских видов спорта. Федерации будут обязаны отзывать украинцев с турниров, если там будут белорусские или российские спортсмены.

Фото: Список лиц, нарушивших взятые обязательства по срокам возвращения на территорию Украины после окончания спортивного мероприятия (mms.gov.ua)