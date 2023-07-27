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Екс-хавбек збірної України оформив переможний хет-трик у Лізі конференцій: відео

Фото: Роман Безус (третій праворуч) став героєм "Омонії" (twitter.com/OMONOIAfootball)
Автор: Антон Федорців

Український півзахисник Роман Безус трьома забитими м'ячами забезпечив перемогу кіпрській "Омонії" в першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА 2023/24 проти азербайджанської "Габали".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Ліга конференцій, 2-й кваліфікаційний раунд, перші матчі

"Габала" – "Омонія" – 2:3

Голи: Аллах, 4, 62 – Безус, 45+1, 50, 82 (пенальті)

32-річний хавбек став першою зіркою "зелених". Він двічі змінив перебіг подій на полі та приніс перемогу гранду Кіпра. Українець провів майстер-клас із виконання стандартів.

"Омонія" пропустила в дебюті від Аллаха. Однак, у доданий арбітром до першого тайму час Безус класним ударом зі штрафного рахунок зрівняв. А на старті другої половини український легіонер технічно поклав м'яч у верхній кут зі ще одного штрафного.

На 62-й хвилині на дубль Безуса своїм другим голом відповів Аллах. Проте, останнє слово в протистоянні було за українцем. На 82-й хвилині він холоднокровно реалізував одинадцятиметровий.

Матч-відповідь відбудеться у Нікосії. Поєдинок запланований на 3 серпня. У наступному раунді переможець протистояння зустрінеться зі сильнішим у парі данського "Мідтьюлланна" та люксембурзького "Нідеркорна".

До слова, раніше зібрали п'ятірку найгучніших літніх трансферів УПЛ у спеціальній підбірці.

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