Экс-хавбек сборной Украины оформил победный хет-трик в Лиге конференций: видео

Лига конференций, 2-й квалификационный раунд, первые матчи

"Габала" – "Омония" – 2:3

Голы: Аллах, 4, 62 – Безус, 45+1, 50, 82 (пенальти)

32-летний хавбек стал первой звездой "зеленых". Он дважды сменил ход событий на поле и принес победу гранду Кипра. Украинец провел мастер-класс по исполнению стандартов.

"Омония" пропустила в дебюте от Аллаха. Однако в добавленное арбитром к первому тайму время Безус классным ударом со штрафного счет сравнял. А на старте второй половины украинский легионер техничено уложил мяч в верхний угол с еще одного штрафного.

На 62-й минуте на дубль Безуса своим вторым голом ответил Аллах. Однако последнее слово в противостоянии было за украинцем. На 82-й минуте он хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый.

Ответный матч состоится в Никосии. Поединок намечен на 3 августа. В следующем раунде победитель противостояния встретится с сильнейшим в паре датского "Мидтьюлланна" и люксембургского "Нидеркорна".