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Экс-губернатор Харьковской области вошел в руководство "Батькивщины" на Донбассе

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Донбасс, Четверг 27 января 2022 15:59
Экс-губернатор Харьковской области вошел в руководство "Батькивщины" на Донбассе Фото: экс-губернатор Харьковской области Игорь Балута
Автор: Наталия Гурковская

Заместителем главы организации партии "Батькивщина" на Донбассе стал экс-губернатор Харьковской области Игорь Балута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

"В условиях нынешнего кризиса очень важно, чтобы власть работала на украинцев. Сегодня партия "Батькивщина" делает все, чтобы работа местных властей осуществлялась, не смотря ни на какие вызовы. Донбасс очень важен для всех нас. Только диалог и понимание проблем местных жителей поможет решить трудности, с которыми каждый день сталкиваются жители нашего региона", - сказал Игорь Балута.

Напомним, недавно представительство партии в Лиманской ОТГ возглавил бывший мэр города Лиман Петр Цимидан, а представительство партии в Шаховской громаде - депутат местного сельского совета Андрей Махниборода. Ячейкой в Славянской городской громаде будет руководить местный предприниматель Артем Скиданов.

А представительство партии в Угледарской территориальной громаде в Донецкой области возглавил бывший глава Угледарской военно-гражданской администрации, мэр Угледара Андрей Силыч.

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