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У представительства "Батькивщины" в Славянске новый руководитель

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Славянск, Пятница 10 декабря 2021 21:58
У представительства "Батькивщины" в Славянске новый руководитель Фото: у представительства "Батькивщины" в Славянске новый руководитель (ba.org.ua)
Автор: Артем Горовенко

Представительство партии "Батькивщина" в Славянской городской общине Донецкой области возглавит местный предприниматель - Артем Скиданов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

"Я - житель Донбасса, родился там. Поэтому знаю все проблемы, которые есть в нашем регионе. В частности, в Славянске и Славянском районе. Думаю, что нас ждут хорошие времена, невзирая на те проблемы, которые на сегодня существуют", - заявил он.

По словам Скиданова, он разделяет идеологию "Батькивщины", поэтому и решил присоединиться к этой политической силе. Это его первая политическая партия.

Отметим, Артем Скиданов - специалист с большим опытом работы в разных сферах бизнеса. С 2014 года является учредителем группы компании ООО "Эковизер", г. Киев (Международный Кооп Центр, г. Киев, ЧП "Укрславторг", г. Славянск). В 2015–2019 гг. занимал должность директора компании "Юнакс".

У представительства &quot;Батькивщины&quot; в Славянске новый руководитель

Получил несколько высших образований. В частности, окончил Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого, Полтавский университет экономики и торговли, Университет последипломного образования Таврического национального университета им. В.И. Вернадского, Национальный университет пищевых технологий и Славянский государственный педагогический институт.

Как известно, "Батькивщина" проводит системную работу по усилению своей команды региональными лидерами. Так, недавно представительство партии в Лиманской ТГ в Донецкой области возглавил бывший мэр города Лиман Петр Цимидан, а представительство партии в Шаховской громаде Донецкой области возглавит депутат местного сельского совета Андрей Махниборода.

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