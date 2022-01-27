Екс-губернатор Харківської області увійшов до керівництва "Батьківщини" на Донбасі
Заступником голови організації партії "Батьківщина" на Донеччині став екс-губернатор Харківської області Ігор Балута.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу партії.
"В умовах нинішньої кризи дуже важливо, щоб влада працювала на українців. Сьогодні партія "Батьківщина" робить все, щоб робота місцевої влади здійснювалася, не дивлячись на жодні виклики. Донбас дуже важливий для всіх нас. Тільки діалог та розуміння проблем місцевих жителів допоможе вирішити труднощі, із якими щодня стикаються жителі нашого регіону", - сказав Ігор Балута.
Нагадаємо, нещодавно представництво партії у Лиманській ОТГ очолив колишній мер міста Лиман Петро Цимидан, а представництво партії у Шаховській громаді - депутат місцевої сільської ради Андрій Махніборода. Осередком у Слов'янській міській громаді керуватиме місцевий підприємець Артем Скіданов.
А представництво партії в Вугледарській територіальній громаді на Донеччині очолив колишній голова Вугледарської військово-цивільної адміністрації, мер Вугледара Андрій Силич.