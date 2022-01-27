Екс-губернатор Харківської області увійшов до керівництва "Батьківщини" на Донбасі

"В умовах нинішньої кризи дуже важливо, щоб влада працювала на українців. Сьогодні партія "Батьківщина" робить все, щоб робота місцевої влади здійснювалася, не дивлячись на жодні виклики. Донбас дуже важливий для всіх нас. Тільки діалог та розуміння проблем місцевих жителів допоможе вирішити труднощі, із якими щодня стикаються жителі нашого регіону", - сказав Ігор Балута.