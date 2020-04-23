Экс-госсекретарю Мининфраструктуры не сообщили о подозрении из-за передачи секретных документов

Служба безопасности Украины заявляет, что бывшему госсекретарю Министерства инфраструктуры Андрею Галущаку, разоблаченному на передаче секретной информации, не сообщено о подозрении. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос РБК-Украина.

"По состоянию на сегодня (23 апреля, - ред.) в уголовных производствах, которые расследуются следователями органов безопасности, сообщение о подозрении упомянутому Вами гражданину (Галущаку, - ред.) не осуществлялось", - говорится в сообщении.

2 апреля СБУ сообщила, что разоблачила Галущака на передаче секретных сведений.

В рамках уголовного производства правоохранители установили, что чиновник, скопировал и переслал по электронной почте, пока неустановленным лицам, тайный документ. Он касается комплекса мероприятий Министерства обороны Украины, пограничных, правоохранительных и других органов государственной власти по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

Своими действиями чиновник нанес ущерб суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности и государственной безопасности Украины.

Были проведены обыски в рабочем кабинете и по месту жительства госслужащего. Правоохранители изъяли мобильный телефон и электронный планшет, в которых обнаружены переправлен тайный документ и другие служебные документы с грифом "Для служебного пользования". После этого Кабмин уволил Галущака с должности.

Напомним, Служба безопасности Украины подозревает в передаче секретных документов, связанных с национальной безопасностью, государственного секретаря Министерства инфраструктуры Андрея Галущака.

Ранее в СБУ сообщили, что задокументировали факт передачи секретных документов топ-чиновником одного из министерств. Во время обыска по месту жительства госслужащего были изъяты мобильный телефон и электронный планшет, в которых был обнаружен отправленный тайный документ и другие служебные документы с грифом "Для служебного пользования".