Экс-госсекретарю Мининфраструктуры не сообщили о подозрении из-за передачи секретных документов

Андрей Галущак скопировал и переслал по электронной почте тайный документ
Служба безопасности Украины заявляет, что бывшему госсекретарю Министерства инфраструктуры Андрею Галущаку, разоблаченному на передаче секретной информации, не сообщено о подозрении. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос РБК-Украина.
"По состоянию на сегодня (23 апреля, - ред.) в уголовных производствах, которые расследуются следователями органов безопасности, сообщение о подозрении упомянутому Вами гражданину (Галущаку, - ред.) не осуществлялось", - говорится в сообщении.
2 апреля СБУ сообщила, что разоблачила Галущака на передаче секретных сведений.
В рамках уголовного производства правоохранители установили, что чиновник, скопировал и переслал по электронной почте, пока неустановленным лицам, тайный документ. Он касается комплекса мероприятий Министерства обороны Украины, пограничных, правоохранительных и других органов государственной власти по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.
Своими действиями чиновник нанес ущерб суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности и государственной безопасности Украины.
Были проведены обыски в рабочем кабинете и по месту жительства госслужащего. Правоохранители изъяли мобильный телефон и электронный планшет, в которых обнаружены переправлен тайный документ и другие служебные документы с грифом "Для служебного пользования". После этого Кабмин уволил Галущака с должности.
Напомним, Служба безопасности Украины подозревает в передаче секретных документов, связанных с национальной безопасностью, государственного секретаря Министерства инфраструктуры Андрея Галущака.
Ранее в СБУ сообщили, что задокументировали факт передачи секретных документов топ-чиновником одного из министерств. Во время обыска по месту жительства госслужащего были изъяты мобильный телефон и электронный планшет, в которых был обнаружен отправленный тайный документ и другие служебные документы с грифом "Для служебного пользования".