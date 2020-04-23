Екс-держсекретарю Мінінфраструктури не повідомили про підозру через передачу секретних документів

Фото: Андрій Галущак (mtu.gov.ua)

Андрій Галущак скопіював і переслав по електронній пошті таємний документ

Служба безпеки України заявляє, що колишньому держсекретареві Міністерства інфраструктури Андрію Галущаку, викритим на передачу секретної інформації, не повідомлено про підозру. Про це йдеться у відповіді СБУ на запит РБК-Україна.

"Станом на сьогодні (23 квітня, - ред.) у кримінальних провадженнях, які розслідуються слідчими органів безпеки, повідомлення про підозру згаданого Вами громадянину (Галущаку, - ред.) не здійснювалося", - йдеться в повідомленні.

2 квітня СБУ повідомила, що викрила Галущака на передачі секретних відомостей.

В рамках кримінального провадження правоохоронці встановили, що чиновник, скопіював і переслав електронною поштою, поки невстановленим особам, таємний документ. Він стосується комплексу заходів Міністерства оборони України, прикордонних, правоохоронних та інших органів державної влади щодо захисту національних інтересів на півдні і сході України, в Чорному і Азовському морях та Керченській протоці.

Своїми діями посадовець завдав шкоди суверенітету, територіальної цілісності, обороноздатності та державної безпеки України.

Були проведені обшуки в робочому кабінеті та за місцем проживання держслужбовця. Правоохоронці вилучили мобільний телефон і електронний планшет, в яких виявлені переправлений таємний документ і інші службові документи з грифом "Для службового користування". Після цього Кабмін звільнив Галущака з посади.

Нагадаємо, Служба безпеки України підозрює в передачі секретних документів, пов'язаних з національною безпекою, державного секретаря Міністерства інфраструктури Андрія Галущака.

Раніше в СБУ повідомили, що задокументували факт передачі секретних документів топ-чиновником одного з міністерств. Під час обшуку за місцем проживання держслужбовця було вилучено мобільний телефон та електронний планшет, у яких був виявлений відправлений таємний документ і інші службові документи з грифом "Для службового користування".