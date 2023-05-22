Екс-головреда NEXTA Протасевича помилували в Білорусі

Вказано, що нібито Протасевич сам повідомив про це провладним ЗМІ.

"Буквально щойно я підписав усі відповідні документи про те, що я помилуваний. Це, звичайно, просто чудова новина", - цитує його "Белта".

Що відомо про Протасевича і його справу

Роман Протасевич є колишнім головним редактором опозиційного Телеграм-каналу Nexta. Журналіста та його тодішню дівчину Софію Сапегу затримали у травні 2021 року в аеропорту "Мінськ".

Для цього режим Лукашенка наказав екстрено посадити літак Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Після чого проти самопроголошеного президента Олександра Лукашенка ввели низку санкцій.

Самого ж Протасевича в Білорусі суд засудив до восьми років колонії посиленого режиму у справі про нібито "змову з метою захоплення влади". Однак він згодом відмовився від критики режиму Лукашенка. Натомість Софія Сапега отримала 6 років колонії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.