UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Екс-головреда NEXTA Протасевича помилували в Білорусі

Фото: Роман Протасевич (t.me/protasevich_by)
Автор: Марія Кучерявець

У Білорусі помилували журналіста, одного із засновників Телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича. До цього режим Лукашенка засудив його до восьми років колонії посиленого режиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруське пропагандистське видання "Белта".

Вказано, що нібито Протасевич сам повідомив про це провладним ЗМІ.

"Буквально щойно я підписав усі відповідні документи про те, що я помилуваний. Це, звичайно, просто чудова новина", - цитує його "Белта".

Що відомо про Протасевича і його справу

Роман Протасевич є колишнім головним редактором опозиційного Телеграм-каналу Nexta. Журналіста та його тодішню дівчину Софію Сапегу затримали у травні 2021 року в аеропорту "Мінськ".

Для цього режим Лукашенка наказав екстрено посадити літак Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Після чого проти самопроголошеного президента Олександра Лукашенка ввели низку санкцій.

Самого ж Протасевича в Білорусі суд засудив до восьми років колонії посиленого режиму у справі про нібито "змову з метою захоплення влади". Однак він згодом відмовився від критики режиму Лукашенка. Натомість Софія Сапега отримала 6 років колонії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр ЛукашенкоБілорусьРоман ПротасевичМинск