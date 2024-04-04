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Екс-голові Верховного суду Князєву продовжили термін усунення від правосуддя

Фото: екс-глава Верховного суду Всеволод Князєв (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Екс-главі Верховного суду Всеволоду Князєву продовжили термін усунення від правосуддя. Він діятиме до кінця слухання його звинувачення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вищу раду правосуддя.

"4 квітня Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Верховного Суду у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження за обвинуваченням", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рішення прийнято за результатами розгляду відповідного клопотання заступника Генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка.

"Клопотання містить обґрунтування, які вказують на те, що здійснення правосуддя суддею може призвести до настання негативних наслідків, а саме: наявні ризики, що підозрюваний може особисто чи опосередковано впливати на свідків або на інших учасників у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином", - додають в Раді.

 

Справа Князєва

15 травня 2023 року правоохоронці затримали колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів. На той момент він обіймав крісло голови Верховного суду. Вже наступного дня пленум Верховного суду підтримав його дострокове припинення повноважень. Його також позбавили посади голови суду.

31 січня 2024 року екс-глава Верховного суду Всеволод Князєв вийшов із СІЗО, після того, як було внесено заставу. Днем раніше застава була зменшена до суми в 18,168 млн гривень. Це вже був 7 раз, коли заставу зменшували.

6 лютого 2024 року Вища рада правосуддя тимчасово, до 6 квітня 2024 року, відсторонила його від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

4 березня справу щодо колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва скерували до суду.

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