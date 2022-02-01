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У экс-главы "Нафтогаза" Коболева проводят обыск

Автор: Анастасия Рокитна, Владислав Красинский

У бывшего руководителя "Нафтогаза" Андрея Коболева проводят обыск. Следственные действия проводит Государственное бюро расследований.

Об этом сообщила РБК-Украина спикер ГБР Ольга Чиканова.

Обыск проводят 1 февраля.

Причины обыска издание пытается узнать.

Кто такой Коболев

В 2014 году распоряжением Кабинета министров Коболев назначен главой правления НАК "Нафтогаз" Украины, вместо Евгения Бакулина. 21 марта 2019 года Кабинет министров Украины продлил контракт с Коболевым еще на один год.

28 апреля 2021 года Кабмин уволил Андрея Коболева с поста председателя правления НАК "Нафтогаз".

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Андрей Коболев