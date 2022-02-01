У экс-главы "Нафтогаза" Коболева проводят обыск

У бывшего руководителя "Нафтогаза" Андрея Коболева проводят обыск. Следственные действия проводит Государственное бюро расследований.
Об этом сообщила РБК-Украина спикер ГБР Ольга Чиканова.
Обыск проводят 1 февраля.
Причины обыска издание пытается узнать.
В 2014 году распоряжением Кабинета министров Коболев назначен главой правления НАК "Нафтогаз" Украины, вместо Евгения Бакулина. 21 марта 2019 года Кабинет министров Украины продлил контракт с Коболевым еще на один год.
28 апреля 2021 года Кабмин уволил Андрея Коболева с поста председателя правления НАК "Нафтогаз".