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У екс-голови "Нафтогазу" Коболєва проводять обшук

Автор: Анастасія Рокитна, Владислав Красінський

У колишнього керівника "Нафтогазу" Андрія Коболєва проводять обшук. Слідчі дії проводить Державне бюро розслідувань.

Про це повідомила РБК-Україна речник ДБР Ольга Чиканова.

Обшук проводять 1 лютого.

Причини обшуку видання намагається дізнатися.

Хто такий Коболєв

У 2014 році розпорядженням Кабінету міністрів Коболєв призначений головою правління НАК "Нафтогаз" України, замість Євгена Бакуліна. 21 березня 2019 року Кабінет міністрів України продовжив контракт з Коболєвим ще на один рік.

28 квітня 2021 року Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз".

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Андрій Коболєв