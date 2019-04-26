Экс-главу столичного банка подозревают в растрате более 1,2 млн долларов

Оперативники управления защиты экономики в городе Киеве Национальной полиции, следователи полиции Киева за процессуального руководства прокуратуры города Киева объявили о подозрении экс-председателю правления столичного банка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Как сообщается, глава правления, вопреки установленным требованиям о порядке выдачи кредитных средств и без соответствующего положения кредитного комитета банковского учреждения, заключил договор с обществом об открытии возобновляемой кредитной линии. Это предоставило возможность клиенту в течение действия договора неоднократно получать и погашать сумму кредита в пределах установленного лимита, свыше 1,2 млн долларов.

"Получив кредитные средства, должностные лица общества вывели их за пределы Украины. Средства были перечислены на счет компании-нерезидента за фиктивный договор поставки товара. Однако договор был заключен лишь для имитации ведения хозяйственной деятельности обществом", - говорится в сообщении.

Преступные действия главы правления стали одним из оснований отнесения банка к категории неплатежеспособных. Вследствие чего исполнительной дирекцией Фонда гарантирования вкладов физических лиц принято решение о введении в учреждении временной администрации.

В настоящее время экс-главе правления банка сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения правонарушителю.

Ранее РБК-Украина сообщало, в Тернопольской области пресекли деятельность группы тюремных аферистов, которые выманивали деньги у доверчивых людей.

Сообщается, что в конце октября была задержана группа таких аферистов, а на днях задержали еще двух сообщников. По данным полиции, они работали по схеме, когда на телефон поступает звонок якобы от близкого человека, которая просила передать деньги полиции, потому что стала виновником преступления или ДТП.