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Экс-главу прокуратуры Николаева будут судить за госизмену. Он сливал данные россиянам

Новина українською →
Пятница 09 сентября 2022 16:50
Экс-главу прокуратуры Николаева будут судить за госизмену. Он сливал данные россиянам Иллюстративное фото: экс-главу прокуратуры Николаева будут судить за госизмену (ssu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Бывший руководитель Николаевской окружной прокуратуры передавал оккупантам информацию о результатах обстрелов, а также пароли на блокпостах. Сотрудники СБУ завершили досудебное расследование относительно противоправной деятельности мужчины по подозрению в государственной измене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Установлено, что мужчина по собственной инициативе "сотрудничал" с оккупантами с начала широкомасштабного вторжения России в Украину.

Находясь на посту, злоумышленник использовал предоставленные ему полномочия для сбора информации военного и оперативно-служебного характера, которую позже передавал представителям силовых структур РФ.

В частности, мужчина передавал данные об оперативной обстановке в регионе, результатах обстрелов, пароли на блокпостах и информацию о военнопленных Вооруженных сил России.

Для конспирации экс-глава прокуратуры действовал через посредника.

Правоохранители проводили досудебное расследование в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Обвинительный акт был направлен в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде 15 лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Николаеве задержали местного жителя, который собирал и передавал оккупантам информацию о местонахождении украинских военнослужащих и их техники.

Кроме того, СБУ разоблачила четырех коллаборантов, которые заняли "должности" в псевдоорганах на захваченной части Запорожской области.

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Служба безопасности Украины Николаевская область госизмена
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