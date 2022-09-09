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Екс-главу прокуратури Миколаєва судитимуть за держзраду. Він зливав дані росіянам

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П'ятниця 09 вересня 2022 16:50
Екс-главу прокуратури Миколаєва судитимуть за держзраду. Він зливав дані росіянам Ілюстративне фото: екс-главу прокуратури Миколаєва судитимуть за держзраду (ssu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Колишній керівник Миколаївської окружної прокуратури передавав окупантам інформацію про результати обстрілів, а також паролі на блокпостах. Співробітники СБУ завершили досудове розслідування щодо протиправної діяльності чоловіка за підозрою у державній зраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Встановлено, що чоловік з власної ініціативи "співпрацював" з окупантами від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.

Перебуваючи на посаді, зловмисник використовував надані йому повноваження для збору інформації військового та оперативно-службового характеру, яку пізніше передавав представникам силових структур РФ.

Зокрема, чоловік передавав дані про оперативну обстановку в регіоні, результати обстрілів, паролі на блокпостах та інформацію про військовополонених Збройних сил Росії.

Для конспірації екс-глава прокуратури діяв через посередника.

Правоохоронці проводили досудове розслідування у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Обвинувальний акт було направлено до суду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді 15 років або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Миколаєві затримали місцевого жителя, що збирав і передавав окупантам інформацію про місцезнаходження українських військовослужбовців та їхньої техніки.

Окрім того, СБУ викрила чотирьох колаборантів, які обійняли" посади " в псевдоорганах на захопленій частині Запорізької області.

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Служба безпеки України Миколаївська область держзрада
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