Екс-главу прокуратури Миколаєва судитимуть за держзраду. Він зливав дані росіянам
Колишній керівник Миколаївської окружної прокуратури передавав окупантам інформацію про результати обстрілів, а також паролі на блокпостах. Співробітники СБУ завершили досудове розслідування щодо протиправної діяльності чоловіка за підозрою у державній зраді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Встановлено, що чоловік з власної ініціативи "співпрацював" з окупантами від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.
Перебуваючи на посаді, зловмисник використовував надані йому повноваження для збору інформації військового та оперативно-службового характеру, яку пізніше передавав представникам силових структур РФ.
Зокрема, чоловік передавав дані про оперативну обстановку в регіоні, результати обстрілів, паролі на блокпостах та інформацію про військовополонених Збройних сил Росії.
Для конспірації екс-глава прокуратури діяв через посередника.
Правоохоронці проводили досудове розслідування у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Обвинувальний акт було направлено до суду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді 15 років або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Миколаєві затримали місцевого жителя, що збирав і передавав окупантам інформацію про місцезнаходження українських військовослужбовців та їхньої техніки.
Окрім того, СБУ викрила чотирьох колаборантів, які обійняли" посади " в псевдоорганах на захопленій частині Запорізької області.
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