Экс-главу КСУ Тупицкого заочно арестовали

Подольский районный суд Киева назначил Тупицкому меру пресечения в виде содержания под стражей. Это позволит ходатайствовать о его экстрадиции из Австрии.

Кроме того, суд направил в государственный бюджет сумму залога, которую ранее внесли по делу экс-главы КСУ.

За что судят Тупицкого?

Следствие установило, что в октябре 2018 года Тупицкий, действуя в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Виктора Тетякова, подкупил свидетеля. Он требовал, чтобы тот отказался от дачи показаний по делу о рейдерстве активов Зуевского энергомеханического завода (с 2014 года на оккупированной части Донецкой области).

Также Тупицкий в 2018-2019 годах неоднократно давал следователю по этому же уголовному делу заведомо ложные показания.

Обвинительный акт в отношении него направили в суд в мае 2021 года.