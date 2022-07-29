Экс-главу КСУ Тупицкого заочно арестовали

Бывшему главе Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому избрали меру пресечения. Его заочно арестовали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.
Подольский районный суд Киева назначил Тупицкому меру пресечения в виде содержания под стражей. Это позволит ходатайствовать о его экстрадиции из Австрии.
Кроме того, суд направил в государственный бюджет сумму залога, которую ранее внесли по делу экс-главы КСУ.
Следствие установило, что в октябре 2018 года Тупицкий, действуя в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Виктора Тетякова, подкупил свидетеля. Он требовал, чтобы тот отказался от дачи показаний по делу о рейдерстве активов Зуевского энергомеханического завода (с 2014 года на оккупированной части Донецкой области).
Также Тупицкий в 2018-2019 годах неоднократно давал следователю по этому же уголовному делу заведомо ложные показания.
Обвинительный акт в отношении него направили в суд в мае 2021 года.
Напомним, в конце мая 2022 года Тупицкого объявили в международный розыск.
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