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Экс-главу КСУ Тупицкого заочно арестовали

Фото: бывший глава КСУ Александр Тупицкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Бывшему главе Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому избрали меру пресечения. Его заочно арестовали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Подольский районный суд Киева назначил Тупицкому меру пресечения в виде содержания под стражей. Это позволит ходатайствовать о его экстрадиции из Австрии.

Кроме того, суд направил в государственный бюджет сумму залога, которую ранее внесли по делу экс-главы КСУ.

За что судят Тупицкого?

Следствие установило, что в октябре 2018 года Тупицкий, действуя в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Виктора Тетякова, подкупил свидетеля. Он требовал, чтобы тот отказался от дачи показаний по делу о рейдерстве активов Зуевского энергомеханического завода (с 2014 года на оккупированной части Донецкой области).

Также Тупицкий в 2018-2019 годах неоднократно давал следователю по этому же уголовному делу заведомо ложные показания.

Обвинительный акт в отношении него направили в суд в мае 2021 года.

Напомним, в конце мая 2022 года Тупицкого объявили в международный розыск.

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ГБРКонституционный суд Украины