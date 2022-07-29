Ексголову КСУ Тупицького заочно заарештували

Подільський районний суд Києва призначив Тупицькому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Це дозволить клопотати про його екстрадицію з Австрії.

Крім того, суд спрямував у державний бюджет суму застави, яку раніше внесли у справі ексголови КСУ.

За що судять Тупицького?

Слідство встановило, що у жовтні 2018 року Тупицький, діючи в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Тетякова, підкупив свідка. Він вимагав, щоб той відмовився від дачі свідчень у справі про рейдерство активів Зуївського енергомеханічного заводу (з 2014 року на окупованій частині Донецької області).

Також Тупицький у 2018-2019 роках неодноразово надавав слідчому у цій же кримінальній справі завідомо неправдиві свідчення.

Обвинувальний акт щодо нього направили до суду у травні 2021 року.