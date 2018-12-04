Экс-главе Счетной палаты зачитали обвинительное заключение

Фото: Роман Магута (УНИАН)

Шевченковский райсуд Киева 3 декабря возобновил судебное разбирательство уголовного производства по обвинению Магуты и его племянника

Прокурор зачитал обвинительное заключение по делу бывшего главы Счетной палаты Украины Романа Магуты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Сообщается, что 3 декабря после восьмимесячного перерыва в Шевченковском районном суде города Киева состоялось судебное разбирательство уголовного производства по обвинению Магуты и его племянника. Их подозревают в завладении государственным имуществом, а именно квартирой стоимостью 1,3 млн гривен путем злоупотребления своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 и ч. 2 ст.364 УК Украины.

Во время судебного заседания прокурор зачитал обвинительное заключение в объединенном уголовном производстве и определил порядок исследования доказательств в ходе судебного разбирательства. Следующее судебное заседание судом назначено на 5 февраля 2019 года.

Напомним, в ноябре 2016 года ГПУ сообщила о подозрении Магуте за махинации с жильем. В частности, он предоставил члену Счетной палаты служебное жилье в центре столицы, хотя она уже имела приватизированное жилье в Киеве. В декабре 2013 года Счетная палата купила квартиры, среди которых была двухкомнатная стоимостью почти 1,4 млн гривен. Позже член Счетной палаты обратилась к Магуте с просьбой приватизировать жилье, на что он согласился. В квартире прописали племянника члена палаты, он приватизировал ее и передарил.

Отметим, что в марте 2018 года Верховная рада назначила нардепа от "Блока Петра Порошенко" Валерия Пацкана главой Счетной палаты Украины.