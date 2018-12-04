Екс-голові Рахункової палати зачитали обвинувальний висновок

Фото: Роман Магута (УНІАН)

Шевченківський райсуд Києва 3 грудня відновив судовий розгляд кримінального провадження за обвинуваченням Магути і його племінника

Прокурор зачитав обвинувальний висновок у справі колишнього глави Рахункової палати України Романа Магути. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Повідомляється, що 3 грудня після восьмимісячної перерви в Шевченківському районному суді міста Києва відбувся судовий розгляд кримінального провадження за обвинуваченням Магути і його племінника. Їх підозрюють у заволодінні державним майном, а саме квартирою вартістю 1,3 млн гривень шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 і ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час судового засідання прокурор зачитав обвинувальний висновок у об'єднаному кримінальному провадженні і визначив порядок дослідження доказів у ході судового розгляду. Наступне судове засідання судом призначено на 5 лютого 2019 року.

Нагадаємо, в листопаді 2016 року ГПУ повідомила про підозру Магуті за махінації з житлом. Зокрема, він надав члену Рахункової палати службове житло у центрі столиці, хоча вона вже мала приватизоване житло в Києві. У грудні 2013 року Рахункова палата купила квартири, серед яких була двокімнатна вартістю майже 1,4 млн гривень. Пізніше член Рахункової палати звернулася до Магути з проханням приватизувати житло, на що він погодився. В квартирі прописали племінника члена палати, він приватизував її і передарував.

Відзначимо, що в березні 2018 року Верховна рада призначила нардепа від "Блоку Петра Порошенко" Валерія Пацкана головою Рахункової палати України.