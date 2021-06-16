Экс-глава "Украгрозлизинга" перечислил почти 5 млн гривен госсредств родственникам

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему главе "Украгролизинга" и его сообщнику, экс-руководителю частной компании. Чиновники заключили договор, согласно которому госпредприятие незаконно предоставило кредит в 5,7 млн гривен, из них 4,9 млн так и не были возвращены госструктуре.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Следствие установило, что чиновник госкомпании в сговоре с предпринимателем в феврале 2013 года заключили договор, по которому НАК "Украгролизинг" незаконно предоставила беспроцентный кредит частной компании в 5,7 млн гривен.

Из этой суммы 4,9 млн гривен не были возвращены государственной структуре, однако средства организаторы коррупционной схемы потратили в пользу юридических лиц, близких родственников экс-главы "Украгролизинга".

Сейчас действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.