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Экс-глава "Украгрозлизинга" перечислил почти 5 млн гривен госсредств родственникам

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Киев, Среда 16 июня 2021 10:23
Экс-глава "Украгрозлизинга" перечислил почти 5 млн гривен госсредств родственникам Фото экс-глава "Украгрозлизинга" перечислил почти 5 млн гривен госсредств родственникам (nabu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему главе "Украгролизинга" и его сообщнику, экс-руководителю частной компании. Чиновники заключили договор, согласно которому госпредприятие незаконно предоставило кредит в 5,7 млн гривен, из них 4,9 млн так и не были возвращены госструктуре.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Следствие установило, что чиновник госкомпании в сговоре с предпринимателем в феврале 2013 года заключили договор, по которому НАК "Украгролизинг" незаконно предоставила беспроцентный кредит частной компании в 5,7 млн гривен.

Из этой суммы 4,9 млн гривен не были возвращены государственной структуре, однако средства организаторы коррупционной схемы потратили в пользу юридических лиц, близких родственников экс-главы "Украгролизинга".

Сейчас действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее стало известно, что во Львовской области правоохранители разоблачили масштабную коррупционную схему, которую организовал руководитель одного из филиалов НАК "Нафтогаз Украины".

Также РБК-Украина писало, что коррупционные схемы НАК "Нафтогаз Украины" привели к необоснованному росту тарифов на природный газ для населения.

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