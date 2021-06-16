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Екс-глава "Украгрозлізинга" перерахував майже 5 млн гривень держкоштів родичам

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Київ, Середа 16 червня 2021 10:23
Екс-глава "Украгрозлізинга" перерахував майже 5 млн гривень держкоштів родичам Фото екс-глава "Украгрозлізинга" перерахував майже 5 млн гривень держкоштів родичам (nabu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому голові "Украгролізингу" та його спільнику, екс-керівнику приватної компанії. Посадовці уклали договір, за яким держпідприємство незаконно надало кредит у 5,7 млн гривень з яких 4,9 млн так і не були повернені держструктурі.

Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Слідство встановило, що посадовець держкомпанії у змові з підприємцем у лютому 2013 року уклали договір, за яким НАК "Украгролізинг" незаконно надала безпроцентну позику приватній компанії у 5,7 млн гривень.

З цієї суми 4,9 млн гривень не були повернені державній структурі, натомість кошти організатори корупційної схеми витратили на користь юридичних осіб, близьких родичів екс-голови "Украгролізингу".

Наразі дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Раніше стало відомо, що у Львівській області правоохоронці викрили масштабну корупційну схему, котру організував керівник однієї з філій НАК "Нафтогаз України".

Також РБК-Україна писало, що корупційні схеми НАК "Нафтогаз України" призвели до необґрунтованого зростання тарифів на природний газ для населення.

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