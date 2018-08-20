Экс-глава ЦРУ намерен подать иск против Трампа

Бреннан не хочет, чтобы бывших официальных лиц лишали допуска к секретным документам

Бывший глава ЦРУ Джон Бреннан заявил, что рассматривает возможность обращения с иском в суд против президента США Дональда Трампа из-за лишения бывших и нынешних официальных лиц допуска к секретным документам. Об этом Джон Бреннан заявил в эфире телеканала NBC.

Бреннан отметил, что несколько адвокатов связались с ним по поводу возможной жалобы. На днях президент Трамп отозвал допуск Бреннана к секретной информации и пригрозил сделать то же самое в отношении других, включая критиков президента и лиц, связанных с расследованием действий Российской Федерации.

Экс-глава ЦРУ также добавил, что готов сделать все, что в его силах, чтобы предотвратить подобные злоупотребления в будущем.

"Если это означает судебный иск, то я на это пойду", - заявил он.

Напомним, ранее Бреннан заявил, что решение Дональда Трампа об отзыве доступа к секретным документам является давлением на свободу слова.

Отметим, до этого Трамп аннулировал допуск к секретным документам бывшему главе ЦРУ. Бреннона обвинили в непредсказуемом поведении, необъективности, а также в отсутствии доверия, напомнив как он в 2014 году незаконно получил доступ к компьютерам сотрудников аппарата Конгресса.