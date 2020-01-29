Экс-глава СНБО пытался договориться с администрацией Трампа о поставках газа, - Daily Beast

Фото: Александр Данилюк и Джон Болтон (скриншот/tsn.ua)

Данилюк заявил, что контактировал с советником Трампа по нацбезопасности Болтоном

Бывший глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк пытался летом прошлого года договориться с тогдашним советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном о поставках природного газа в Украину. Об этом Данилюк сказал в интервью изданию Daily Beast.

По его словам, это должно было быть соглашение о полномасштабном сотрудничестве с США, которое включало бы и военную помощь Украине, и поставки газа из США. Экс-глава СНБО также уточнил, что проект соглашения обсуждался им с президентом Владимиром Зеленским.

Данилюк сказал, что он и его команда, в которую входил помощник Зеленского Андрей Ермак, "не смогли завершить встречу с Болтоном должным образом, поскольку их переговоры прервал посол США в Европейском Союзе Гордон Сондлэнд".

По словам Данилюка, представители Трампа после этого сказали Данилюку и Ермаку о необходимости продолжить расследование в отношении деятельности Джо Байдена и его сына в Украине. Якобы, это был единственный способ, которым две страны могли бы развивать значимые отношения. Вскоре после этого Болтон отказался от дальнейших переговоров.

"Если бы мы оказались втянуты во внутриполитический процесс в США, это только навредило бы Украине. Если есть что-то, что нарушает американские законы, то пусть США разбираются с этим вопросом самостоятельно", - добавил Данилюк.

Он также сообщил, что о решении Штатов заморозить военную помощь Украине узнал из статьи в издании Politico 28 августа и" был действительно удивлен" таким поворотом.

Александр Данилюк, который покинул пост главы СНБО Украины 3 октября 2019 года, признался, что сделал это в связи со сложившейся ситуацией. Отметим, Болтон ушел в отставку почти за три недели до этого.

Напомним, ситуация с Украиной и решением администрации Белого дома заморозить военную помощь Киеву стала известна после телефонного разговора Трампа и Зеленского. Содержание разговора повлекло начало процедуры импичмента американского президента.

Команда юристов президента США Дональда Трампа обратилась во вторник, 28 января, к Сенату США с просьбой оправдать президента на суде по делу об импичменте.