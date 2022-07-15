ru ua
Пт, 15 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Экс-глава ПриватБанка получил подозрение в хищении средств

Новина українською →
Украина, Пятница 15 июля 2022 20:51
Экс-глава ПриватБанка получил подозрение в хищении средств Фото: экс-глава Приватбанка получил подозрение в хищении средств (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Евгений Прокопенко

НАБУ и САП сообщили экс-главе "ПриватБанка", его первому заместителю и руководителю департамента о подозрении в растрате денежных средств банка на сумму 85,2 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ.

Экс-председатель правления "ПриватБанка", его первый заместитель и два руководителя департаментов банка в декабре 2016 года за день до признания" Приватбанка "неплатежеспособным на основании ложных документов выплатили за счет банка около 223 млн грн в пользу подконтрольных и связанных с "ПриватБанком" компаний.

Средства перечислили несколькими траншами на две разные компании. 85,2 млн грн - на счет одной связанной с участниками схемы компании, а 136,8 млн грн - в пользу другой.

Относительно эпизода растраты 136,8 млн грн - детективы уже сообщали о подозрении в феврале 2021 года. За время расследования НАБУ и САП установили новые факты и обнаружили дополнительную растрату в более чем 85 млн грн. Таким образом, общая сумма убытков по двум эпизодам составляет около 223 млн грн.

Эти средства участники схемы впоследствии вывели за границу с целью легализации.

15 июля НАБУ и САП сообщили о подозрении руководителя департамента операционного направления банка. В этот же день сообщено об изменении подозрений и о новых подозрениях уже установленным участникам схемы по хищению средств "ПриватБанка", а именно:

  • экс-председателя правления
  • экс-первого заместителя председателя правления
  • бывшую руководительницу департамента финансового менеджмента
  • бывшую руководительницу департамента межбанковских операций

Напомним, фигурантом дела ПриватБанка является экс-глава правления Александр Дубилет. В декабре прошлого года Высший антикоррупционный суд заочно арестовал его по подозрению в растрате средств банка.

Также по делу фигурирует бывший первый заместитель главы правления ПриватБанка - Владимир Яценко. Его в феврале прошлого года арестовали с правом внесения залога.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПриватБанк
NEWS
Резников считает реальным окончание войны до конца года: что для этого нужно
Резников считает реальным окончание войны до конца года: что для этого нужно
DAILY
Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года