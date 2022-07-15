Екс-глава ПриватБанку отримав підозру у розкраданні коштів

НАБУ і САП повідомили ексголову "ПриватБанку", його першого заступника та керівника департаменту про підозру у розтраті грошових коштів банку на суму 85,2 млн грн.

Екс-голова правління "ПриватБанку", його перший заступник та два керівники департаментів банку у грудні 2016 року за день до визнання "ПриватБанку" неплатоспроможним на підставі неправдивих документів виплатили коштом банку близько 223 млн грн на користь підконтрольних та пов’язаних з "ПриватБанком" компаній.

Кошти перерахували декількома траншами на дві різні компанії. 85,2 млн грн - на рахунок однієї пов'язаної з учасниками схеми компанії, а 136,8 млн грн - на користь іншої.



Стосовно епізоду розтрати 136,8 млн грн - детективи вже повідомляли про підозру в лютому 2021 року. За час розслідування НАБУ і САП встановили нові факти і виявили додаткову розтрату у понад 85 млн грн. Таким чином, загальна сума збитків за двома епізодами становить близько 223 млн грн.



Ці кошти учасники схеми згодом вивели за кордон з метою легалізації.

15 липня НАБУ і САП повідомили про підозру керівника департаменту операційного напрямку банку. Цього ж дня повідомлено про зміну підозр та про нові підозри вже встановленим учасникам схеми із розкрадання коштів "ПриватБанку", а саме: