Экс-глава посольства США рассказал, какое оружие получит Украина в 2020 году

Бывший временно поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор рассказал, какое оружие Вашингтон предоставит Украине в 2020 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью американского дипломата "ТСН".

По словам Тейлора, в этом году Украина получит от Соединенных Штатов системы вооружения, в частности, противокорабельные ракеты.

"Мы хотели бы продолжить диалог с Министерством обороны Украины и начальником Генерального штаба генералом Хомчаком о том, какие конкретно системы вам нужны. Конгресс США уже подписался под конкретными системами вооружения. Мы уже говорили о них. Это противокорабельные ракеты, дроны, радиокоммуникационное оборудование", - рассказал он.

Дипломат отметил, что речь идет именно о том вооружении, которое Украина получит в 2020 году.

"Именно так, это то, что будет поступать. И это важный компонент для того, чтобы Украина могла защищаться от россиян", - добавил дипломат.

Напомним, ранее сообщалось, что Киев и Вашингтон заключили контракт на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin. Контракты на поставку второй партии Javelin Украина заключила в течение четвертого квартала 2019 года.

Как писало РБК-Украина, в начале октября 2019 года Госдепартамент США одобрил продажу Украине комплексов Javelin. Так, в Вашингтоне готовы поставить Украине 150 противотанковых ракет на сумму 39,3 млн долларов.