Экс-глава Одесской налоговой вышла из-под стражи

Фото: Наталья Чеботарева (slovo.odessa.ua)

Чеботарева будет обязана носить электронный браслет

Бывшая исполняющая обязанности начальника Государственной налоговой службы в Одесской области Наталья Чеботарева, подозреваемая в даче взятки в 25 тысяч долларов прокурору, вышла из-под стражи под залог 904 тыс. гривен. Об этом РБК-Украина сказал источник в правоохранительных органах.

Таким образом, Чеботарева вышла из-под стражи и будет обязана носить электронный браслет и не отлучаться с места жительства без разрешения.

"За нее был вчера внесен залог", - сообщил он.

Напомним, что только вчера Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшей исполняющей обязанности начальника Государственной налоговой службы в Одесской области Натальи Чеботаревой, которую задержали на даче взятки в 25 тысяч долларов прокурору.

Сообщается, что суд отправил под стражу Чеботареву до 2 марта 2020 года. Также была определена альтернатива внесения залога в размере 904 тысяч гривен.

Напомним, Чеботареву задержали 13 января. Следователи НАБУ установили, что она предложила прокурору ежемесячно предоставлять взятку в 25 тыс. долларов за непрепятствование противоправной деятельности сотрудников ГНС, связанной с получением взяток от предпринимателей, и не привлекать налоговиков к ответственности, в том числе уголовной.