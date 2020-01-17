ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Экс-глава Одесской налоговой вышла из-под стражи

Новости » Общество     17.01.2020 - 12:16
Экс-глава Одесской налоговой вышла из-под стражи
Фото: Наталья Чеботарева (slovo.odessa.ua)

Чеботарева будет обязана носить электронный браслет

Бывшая исполняющая обязанности начальника Государственной налоговой службы в Одесской области Наталья Чеботарева, подозреваемая в даче взятки в 25 тысяч долларов прокурору, вышла из-под стражи под залог 904 тыс. гривен. Об этом РБК-Украина сказал источник в правоохранительных органах.

Таким образом, Чеботарева вышла из-под стражи и будет обязана носить электронный браслет и не отлучаться с места жительства без разрешения.

"За нее был вчера внесен залог", - сообщил он.

Напомним, что только вчера Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшей исполняющей обязанности начальника Государственной налоговой службы в Одесской области Натальи Чеботаревой, которую задержали на даче взятки в 25 тысяч долларов прокурору.

Сообщается, что суд отправил под стражу Чеботареву до 2 марта 2020 года. Также была определена альтернатива внесения залога в размере 904 тысяч гривен.

Напомним, Чеботареву задержали 13 января. Следователи НАБУ установили, что она предложила прокурору ежемесячно предоставлять взятку в 25 тыс. долларов за непрепятствование противоправной деятельности сотрудников ГНС, связанной с получением взяток от предпринимателей, и не привлекать налоговиков к ответственности, в том числе уголовной.

В Полтавской области украли 30 млн гривен госденег на ремонтах социальной сферы В Одесской области таможенники требовали взятки за растаможку автомобилей
Новости Украины Государственная налоговая администрация Украиныкоррупция
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь