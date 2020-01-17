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Екс-глава Одеської податкової вийшла з-під варти

Новини » Суспільство     17.01.2020 - 12:16
Екс-глава Одеської податкової вийшла з-під варти
Фото: Наталія Чеботарьова (slovo.odessa.ua)

Чеботарьова буде зобов'язана носити електронний браслет

Колишня виконуюча обов'язки начальника Державної податкової служби в Одеській області Наталія Чеботарьова, підозрювана у дачі хабара у 25 тисяч доларів прокурору, вийшла з-під варти під заставу 904 тис. гривень. Про це РБК-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах.

Таким чином, Чеботарьова вийшла з-під варти і буде зобов'язана носити електронний браслет і не відлучатися з місця проживання без дозволу.

"За неї було вчора внесено заставу", - повідомив він.

Нагадаємо, що вчора Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишній виконуючій обов'язки начальника Державної податкової служби в Одеській області Наталії Чеботарьовій, яку затримали на дачі хабара у 25 тисяч доларів прокурору.

Повідомляється, що суд відправив під варту Чеботареву до 2 березня 2020 року. Також була визначена альтернатива внесення застави у розмірі 904 тисяч гривень.

Нагадаємо, Чеботареву затримали 13 січня. Слідчі НАБУ встановили, що вона запропонувала прокурору щомісяця надавати хабар у 25 тис. доларів за неперешкоджання протиправної діяльності співробітників ДПС, пов'язаної з отриманням хабарів від підприємців, і не залучати податківців до відповідальності, в тому числі кримінальної.

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