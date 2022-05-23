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Экс-глава МИД Австрии ушла из "Роснефти". Она танцевала с Путиным на свадьбе

Новина українською →
Понедельник 23 мая 2022 16:17
Экс-глава МИД Австрии ушла из "Роснефти". Она танцевала с Путиным на свадьбе Фото: Карин Кнайсль (twitter.com/Karin_Kneissl)
Автор: Антон Федорцив

Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль решила уйти из совета директоров российской "Роснефти". Она прославилась танцем с президентом РФ Владимиром Путиным на собственной свадьбе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт компании.

Экс-дипломатка ушла в отставку 20 мая по собственному желанию. Кнайсль работала в совете директоров "Роснефти" с июня 2021 года.

"В связи с обращением компания благодарит Карин Кнайсль за совместную работу на протяжении последних десяти месяцев, отличившихся сложной пандемической и международной обстановкой", – говорится в пресс-релизе "Роснефти".

Кнайсль поддерживала тесные отношения с РФ во время пребывания в должности министра в 2017-2019 гг. Путин даже стал почетным гостем на свадьбе дипломатки в 2018 году и лихо танцевал с ней во время церемонии.

Ранее Европарламент принял резолюцию, которой выдвинул ультиматум ряду трудоустроившихся в России европейских политиков. Они должны были покинуть должности под угрозой попасть в санкционный перечень. Так, из "Роснефти" ушел экс-канцлер Германии Герхард Шредер.

К слову, Австрия обнаружила четверть миллиарда евро активов подсанкционных граждан РФ.

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Российская Федерация Австрия Роснефть
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