Экс-глава МИД Австрии ушла из "Роснефти". Она танцевала с Путиным на свадьбе

Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль решила уйти из совета директоров российской "Роснефти". Она прославилась танцем с президентом РФ Владимиром Путиным на собственной свадьбе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт компании .

Экс-дипломатка ушла в отставку 20 мая по собственному желанию. Кнайсль работала в совете директоров "Роснефти" с июня 2021 года.

"В связи с обращением компания благодарит Карин Кнайсль за совместную работу на протяжении последних десяти месяцев, отличившихся сложной пандемической и международной обстановкой", – говорится в пресс-релизе "Роснефти".

Кнайсль поддерживала тесные отношения с РФ во время пребывания в должности министра в 2017-2019 гг. Путин даже стал почетным гостем на свадьбе дипломатки в 2018 году и лихо танцевал с ней во время церемонии.

Ранее Европарламент принял резолюцию, которой выдвинул ультиматум ряду трудоустроившихся в России европейских политиков. Они должны были покинуть должности под угрозой попасть в санкционный перечень. Так, из "Роснефти" ушел экс-канцлер Германии Герхард Шредер.