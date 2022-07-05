Экс-глава МИД Австрии, танцевавшая с Путиным, сбежала из страны после выхода из "Роснефти"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

"В сообщениях, адресованных репортеру The Washington Post, Кнайсль заявила, что не дает интервью и эмигрировала из Австрии из-за угрозы убийства", - говорится в публикации.

Имя Карин Кнайсль стало широко известным в России после того, как в 2018 году президент РФ Владимир Путин посетил ее свадьбу, тогда Кнайсль еще занимала пост министра иностранных дел. Глава государства пробыл на торжестве всего час, однако успел присутствовать на церемонии бракосочетания, произнести тост по-немецки и станцевать с невестой.