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Экс-глава МИД Австрии, танцевавшая с Путиным, сбежала из страны после выхода из "Роснефти"

Фото: экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль покинула республику из-за получения угроз убийства и отказывается давать интервью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

"В сообщениях, адресованных репортеру The Washington Post, Кнайсль заявила, что не дает интервью и эмигрировала из Австрии из-за угрозы убийства", - говорится в публикации.

Имя Карин Кнайсль стало широко известным в России после того, как в 2018 году президент РФ Владимир Путин посетил ее свадьбу, тогда Кнайсль еще занимала пост министра иностранных дел. Глава государства пробыл на торжестве всего час, однако успел присутствовать на церемонии бракосочетания, произнести тост по-немецки и станцевать с невестой.

Напомним, Кнайсль входила в совет директоров "Роснефти", однако в мае 2022 года решила покинуть пост.

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Австрия