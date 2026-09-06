Екс-глава МІ6 назвав реальні терміни укладання угоди між Україною та РФ

За словами Соуерса, на Україну та Росію чекає важка зима. Однак накопичення військових та економічних втрат може створити умови для початку переговорів на наступний рік.

Він вважає, що до весни 2027 року про серйозну угоду між Києвом та Москвою говорити навряд чи доведеться. При цьому Соуерс наголосив, що стабільний світ практично неможливий, доки президентом РФ залишається диктатор Володимир Путін.

Прогноз Соуерса щодо операції

На думку колишнього глави MI6, найбільш реалістичним результатом найближчим часом може стати не повноцінна мирна угода, а повернення до рівня бойових дій після 2014 року.

Соуерс вважає, що найближчою реальною метою може стати лише зниження інтенсивності бойових дій.

Що може підштовхнути Росію до переговорів

Заяви Соуерса пролунали на тлі візиту до Москви спеціальних посланців президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Президент Дональд Трамп заявив, що вони прибули до Росії із "пропозицією про завершення війни".

При цьому Трамп не розкрив деталі американського плану і не повідомив, чи готовий Кремль погодитися на будь-які компроміси.

Соуерс позитивно оцінив сам факт діалогу між Вашингтоном та Москвою. Він заявив, що США слід продовжувати контакти з Путіним, хоч і засумнівався у ефективності американських переговорників.

На його думку, основною проблемою залишаються надмірні вимоги російського диктатора.

Колишній глава MI6 вважає, що можливість для результативних переговорів щодо припинення вогню може з'явитися у 2027 році. Для цього, за його словами, ціна війни для обох сторін має зростати, а російські війська не повинні відновити попередні темпи просування на фронті.

І тут Москва може бути більше зацікавлена у пошуку виходу з війни.

"Усередині Росії все частіше звучать питання про війну в Україні та необхідність для Росії знайти вихід із неї", - сказав Соуерс.

Як один із сигналів, він навів події минулого місяця, коли Кремль звільнив головного економіста однієї з найбільших державних фінансових установ після його заяви про наслідки українських ударів.

Економіст тоді зазначав, що втрати від українських атак вже перетворюються на помітну макроекономічну перешкоду для зростання російської економіки. На думку Соуерса, такі заяви свідчать про те, що всередині російської системи дедалі відкрито говорять про ціну війни.

Соуерс звернув увагу на проблеми в Україні

Водночас колишній глава MI6 зазначив, що проблеми виникають і всередині України.

За його словами, в країні також з'явилися політики та інші впливові постаті, які починають ставити під сумнів авторитет президента Володимира Зеленського.

Видання нагадує, що минулого місяця Зеленський звільнив одну із своїх головних помічниць після того, як її будинок обшукали антикорупційні органи. Йдеться про екс-посла України в США Ольгу Стефанішину.